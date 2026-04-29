アメリカの国務省は建国250周年を記念して、表紙の裏にトランプ大統領の肖像が描かれた限定パスポートを交付することを明らかにしました。アメリカの国務省は28日、2026年の建国250周年を記念して特別なデザインのパスポートを限定で交付する計画を明らかにしました。見本では、表紙の裏側にトランプ大統領の肖像とアメリカ独立宣言、さらに星条旗を合成した画像が描かれています。また、別のページには独立宣言への署名の様子を描