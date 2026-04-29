[4.28 欧州CL準決勝 パリSG 5-4 バイエルン]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、準決勝第1戦を行い、パリSG(フランス)とバイエルン(ドイツ)が対戦した。リーグ・アンとブンデスリーガの首位を独走する名門同士の注目対決。スーパーゴールが次々に決まる極上の撃ち合いの末、前回王者のパリSGが5-4で勝利し、5月6日の第2戦に向けて優位に立った。試合は序盤からオープンな攻防が繰り広げられた。まずは前半11分、パリSGは