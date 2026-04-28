「GOOD GOODS ISSEY MIYAKE」が、洗えるかごバッグ「MOKKO」シリーズの新作「MOKKO BASKET」を5月1日に発売する。また、同シリーズの期間限定イベントを伊勢丹新宿店 本館1階 ISETAN Seedで4月29日から5月12日まで開催する。【画像をもっと見る】イベントでは「MOKKO BASKET」をはじめ、「MOKKO」シリーズの各アイテムを展開。「MOKKO BASKET」は、かごのような有機的な風合いをニットで表現したバッグシリーズで、一本の糸か