香りのキュレーターとして多くのフレグランスブランドの輸入販売を手掛けるブルーベル・ジャパン（Bluebell Japan）が、有楽町マルイ1階にフレグランスショップ「セントリウム（SCENTORIUM）」をオープンした。【画像をもっと見る】同社は、日本のフレグランス市場の拡大を背景に、Z世代及びミレニアル世代が香りを自己表現やセルフケアの一部として捉えている傾向に着目。価値観の変化に対応することを目指し、コンセプトショ