UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、4月29日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、