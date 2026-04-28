「プチバトー（PETIT BATEAU）」が、パリ国立オペラ（オペラ座）とのコラボレーションコレクションを発売する。キッズを中心にウィメンズも用意し、4月29日から全国のプチバトー店舗と公式オンラインブティックで取り扱う。発売に先駆けて開催したトークショーには、日本を代表するバレエダンサーでありファッションアイコンとしても注目される飯島望未が登壇した。【画像をもっと見る】今回のコラボは、現代のショーツの原型