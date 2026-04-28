「ミュウミュウ（MIU MIU）」が、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュン（YEONJUN）をフレンド オブ ザ ハウスに迎えたことを発表した。【画像をもっと見る】ヨンジュンは、2019年にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビュー。2024年に楽曲「GGUM」でソロデビューし、Billboard「World Digital Song Sales」で初登場4位を記録した。続くソロアルバム「NO LABELS: PART 01」は「Top Album Sales」で初登場1位を獲得し、「2025年