きょう4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。大阪での、涼子（麻生久美子）の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）探しに苦戦するルナ（波瑠）と涼子の前に、23年前からタイムワープしてきたかのような、当時の面影を宿した青年・奏（作間龍斗／二役）が現れる。そして、彼もまたカズトを探すルナと涼子