毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。5月3日（日）の放送回で、あるメンバーが座布団を十枚獲得し豪華賞品を受け取ることになる。座布団十枚達成は、2025年11月30日（日）放送回の立川晴の輔以来約5カ月ぶりの獲得となり、2026年初となる。4月26日（日）の放送では、大喜利の冒頭で司会の春風亭昇太が「今回の座布団十枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、みなさん頑張ってください」とメンバーを激励