この記事をまとめると ■2025年度の新車販売は約453万台でほぼ前年並みとなった ■物価高や金利上昇により「買い替え控え」が進行中だ ■軽自動車ではスズキが首位もダイハツが急追している 2025事業年度の新車販売台数は？ 2026事業年度（2026年4月から2027年3月）がスタートした、とはいっても世界では紛争が多発しており、先行きが見通せないなかでの船出ともいえよう。 そのなか、登録車は自販連（日本自動車販売協会連合