りくりゅうペアがお互いに感謝の気持ちを伝えました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、それぞれのSNSで現役引退を発表した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。木原選手は三浦選手へ「りくちゃんの方からお話いただいて正直、声をかけていただけなかったら僕は引退していたと思う。本当にあの日声をかけてくれた