◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(28日、東京ドーム)広島が巨人相手に9連戦初戦を白星で飾りました。18安打で11得点の爆発を見せた打撃陣に、新井貴浩監督は「みんないいスイングが出来ていた」とし、「中でも先制タイムリーを打ったキクが大きかった」と菊池涼介選手を称賛しました。猛打賞の小園海斗選手、豪快な3ランホームランを放った坂倉将吾選手ら主軸の活躍については「何試合前からか2人ともいい内容だった。底は抜けた