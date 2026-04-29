京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は２８日、死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を事件の関係先に立ち会わせた。安達容疑者を車に乗せたまま、供述などの裏付け捜査をしたとみられる。捜査関係者によると、安達容疑者を乗せた車は２８日午前、結希君の死亡や遺棄に関係した場所の可能性がある公衆トイレや、結希君の通学かばんが見