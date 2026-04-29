モデルで俳優の生見愛瑠が28日、自身のインスタグラムを更新。シックなドレス姿を披露した。【写真】生見愛瑠のシックなドレス姿をもっと見る生見は「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、映画『SAKAMOTO DAYS』イベント出演時のオフショットを投稿した。公開された写真では、黒のドレスに身を包み、落ち着いた雰囲気の中でポーズを取る姿