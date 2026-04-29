中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）の第1話が28日に放送され、中島がコンビニ店長と何でも屋の2役を演じると、ネット上には「メロすぎる」「ビジュ最高」「ケンティーの詰め合わせ」といった反響が巻き起こった。【写真】コンビニチェーン創業者役で大御所ハンサム俳優が登場！本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さま