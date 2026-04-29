永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が28日に放送。みなと（永作）が大江戸（松山ケンイチ）に明かした後悔や、2人の過去の繋がりに反響が集まっている。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第4話みなと（永作博美）、大江戸（松山ケンイチ）と焼肉へみなとは大江戸と一緒に焼肉に行くことに。そこでみなとは夫・航（後藤淳平）が亡くなった時のことを告白する。航は出勤中の