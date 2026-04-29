お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕が28日、自身のInstagramを更新し、愛妻との夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】素敵な家族写真！ライセンス藤原一家、美男美女夫妻と娘たち藤原は先月3月31日をもって吉本興業とのマネジメント契約を終了。ライセンスとしての活動は継続し、相方の井本は引き続き吉本興業に所属している。なお、Instagramでは「この先のやりたい事を逆算した時に、自分のス