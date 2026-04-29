1月に第2子の妊娠を発表したAKB48元メンバーでタレントの西野未姫が28日にInstagramを更新。臨月のお腹を披露したが、そのほっそりとしたスタイルがファンに驚かれている。【写真】西野未姫、お腹は大きいけど脚ほっそ！！！西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました」「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街頭で撮影した全身ショットを公開。「＃臨月」と添えているとおり、お腹はかなり大きくなってき