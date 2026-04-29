フリーアナウンサーの道岡桃子が、28日にInstagramを更新。かわいらしい学生服姿を公開し、ファンから喜ばれている。【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり道岡は「高校23年生…」「こりゃ入学拒否だ」などと自虐まじりに、大きなリボンにブレザー、チェックのスカートという学生服姿を鏡に向かって自撮りしている姿を公開している。そのかれんな制服姿に、本人は自虐気味ながらコメント欄には「めっちゃ似合