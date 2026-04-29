今回は、友人Aに聞いた、孫への贈り物で気づいた話です。「喜んでくれている」と思っていた行動に、思いがけない意味がありました。その事実を知ったとき、Aが感じたこととは──。 楽しみの時間 「え！？ 喜んでくれてると思ってた」男の子しかいなかったAに、初めて女の子の孫が生まれました。 帰省の予定が決まると「今度はどんな服をプレゼントしよう」と考えるのが自然な流れ。孫の今のサイズを聞いて、デパ}