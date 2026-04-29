本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、メジャー単独トップとなる12号3ランを放った。4打数2安打3打点の活躍で、チームの8-7の逆転勝利に貢献。自身が持つMLB記録も更新すると、ファンからは様々な声があがっている。1点を追う7回の第4打席。無死二、三塁から左腕ポメランツの直球を捉えると、右翼スタンドへ