人気子役として活躍した女優・谷花音（２１）のプライベート姿にフォロワーが沸いた。２８日までにインスタグラムで「リニューアルオープンのｗｅ♡ｄｏｎｕｔ自由が丘店にお招きいただき、リニューアルした店内で自由が丘限定メニューを堪能してきました」とドーナツ店を訪れたオフの姿をアップ。「＃抹茶いちごミルク＃すごく美味しかった」とつづった。谷はふんわりと巻いたゴージャスなロングヘアで、さらに大人っ