『パックンの森のお金塾こども投資』（パトリック・ハーラン 著）著者はアメリカ人と日本人による異文化漫才コンビ「パックンマックン」の“パックン”としてブレイク。ピンでもハーバード大学卒のインテリ芸人としてバラエティや情報・報道番組のコメンテーターとして活躍中だ。【画像】マンガだから子どもにも分かりやすい！『パックンの森のお金塾』を見る個人投資家として30年以上の活動実績を誇り、若い頃に金銭的な苦