江戸・深川で、大きな椎の木に寄りかかるようにぽつんとある水茶屋「ささげや」。5年前に亭主を亡くし、以来ひとりでこの店を切り盛りする女主人のお玉には、不思議な能力が備わっていた。掌を重ね合わせた相手の、少し先の未来が見えるのだ――。【画像】“占い×時代小説”の『豆は煮えたか』朝井まかてさんの連作短編集『豆は煮えたか』は、自らの行く末を占ってほしいとお玉の元を訪れる市井の人々を描く、新機軸の時代小