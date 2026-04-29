今をときめく経営者たちが“二度とあんな思いをしたくない”というエピソードを赤裸々に明かした「文藝春秋」（2026年5月号）の特集「わが人生最大の失敗」。KADOKAWA取締役・ドワンゴ顧問の川上量生氏は、どのような「失敗」を経験してきたのでしょうか。◆◆◆今も思い出す「トラウマ」経営者にとって最も大事なことは何か。それは、「運がいいこと」だと断言できます。頭が良くて才能にも恵まれた人たちが、起業して程なく