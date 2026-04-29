映画『チルド』は1993年生まれの岩崎裕介監督による力強い長編デビュー作。想像の斜め上を行く怒涛の展開に、ベルリン国際映画祭は大いに沸いた。現在も東北新社に席を置きCM制作を続ける岩崎は、中島哲也、石井克人、吉田大八らに続き、CM業界から飛び出した才能だ。実験的な表現や現代社会への鋭利な視点を奨励するベルリンのフォーラム部門に参加し、国際映画批評家連盟賞（FIPRESCI）を受賞した。【画像】染谷将太、唐田えり