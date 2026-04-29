アメリカを国賓訪問中のイギリスのチャールズ国王は28日、連邦議会で演説し、「両国は人類史上最も重要な同盟の一つだ」と述べ、結束を強調しました。イギリス・チャールズ国王：250年前の激しい対立から私たちは友情を築き、その友情は人類史上最も重要な同盟の一つへと発展した。イギリスの君主が連邦議会で演説するのは、1991年のエリザベス女王以来2回目です。チャールズ国王は演説で、「世界はエリザベス女王が同じ議場で演説