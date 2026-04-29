2025年は“山田裕貴イヤー”だった。主演映画が立て続けに3本公開。そのひとつ『爆弾』で第49回日本アカデミー賞・優秀主演男優賞に輝くなど、獅子奮迅の活躍ぶりだ。【画像】山田裕貴が撮った“運命的な出来事”の瞬間の写真2026年もその勢いは止まらず、日曜劇場『GIFT』に出演中のほか、新撰組を描いた主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の全世界配信が決定（スペシャルドラマ「江戸青春篇」、ドラマシリーズ「京都決戦篇