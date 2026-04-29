米ホワイトハウスでバルコニーに立つ（左から）カミラ英王妃、チャールズ英国王、トランプ米大統領、妻メラニアさん＝28日（AP＝共同）【ワシントン共同】米国を国賓訪問中のチャールズ英国王は28日、連邦議会の上下両院合同会議で演説した。両国の歴史に触れ「その核心は和解と再生、驚くべき協力の物語だ。250年前の激しい対立から友情を築き、人類史上最も重要な同盟の一つに成長した」と強調。欧州や中東での安全保障環境の