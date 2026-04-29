UAE（アラブ首長国連邦）は、OPEC（石油輸出国機構）からの脱退を発表しました。UAEの国営通信によりますと、UAEは世界のエネルギー市場で差し迫る需要を満たすため、5月1日付でOPECおよびOPECプラスから脱退することを決定しました。脱退により市場の動向に柔軟に対応できるようになり、安定したエネルギー供給に貢献すると説明していて、段階的に増産していくものとみられます。UAEはOPECの盟主サウジアラビアと生産枠をめぐりた