〈元プロ野球選手の父が「山田家は土方歳三と家紋が一緒だぞ」と…山田裕貴にハードスケジュールを走り続けることを決意させた“運命的な出来事”〉から続く2025年は“山田裕貴イヤー”だった。主演映画が立て続けに3本公開。そのひとつ『爆弾』で第49回日本アカデミー賞・優秀主演男優賞に輝くなど、獅子奮迅の活躍ぶりだ。【画像】「わけわからないくらい泣いた」日本アカデミー賞授賞式の際の山田裕貴さん2026年もその勢い