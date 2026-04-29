「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）ようやくつかんだ白星に本音が漏れた。広島・床田寛樹投手が８回３安打１失点で今季初勝利。１２球団の開幕投手の中で“大トリ”の勝利に、「気持ち的にやっぱりちょっと楽になりました」と充実の汗を拭った。五回先頭のダルベッグの強烈なライナーが左足のすねに直撃するアクシデントにも負けず、五回終了まで無安打投球。六回２死からは「投げる前から（打たれると）思ってまし