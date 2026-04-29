きょう29日（水）は全国的に雲が広がりやすく、午前は東北などで、夜は関東や九州で雨が降りそうです。■広くすっきりしない天気で日中ところにより雨きょう29日（水）は日本の東を低気圧や前線が進むでしょう。その前線の後ろ側にはに湿った空気の通り道が続くため、本州付近は雲が広がりやすく、すっきりしない天気になりそうです。東北は午前中、狭い範囲ですがときどき雨が降るでしょう。北海道は晴れるところが多くなりますが