アメリカのトランプ大統領と激しく対立しているFBI＝連邦捜査局のコミー元長官が再び起訴されたと報じられました。CNNテレビは28日、複数の関係者の話として、コミー元FBI長官が再び起訴されたと報じました。具体的な罪名は明らかにしていませんが、SNSに投稿した写真を通じてコミー元長官がトランプ大統領を脅迫したとの政権側の主張に基づくものだとしています。コミー元長官は2016年の大統領選挙へのロシアの干渉をめぐり、トラ