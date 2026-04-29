岩手・大槌町の山林火災は発生から29日で1週間です。現地では28日までに2日連続で雨が降り、町は「深刻な局面は脱した」との認識を示しました。県と町によりますと、4月22日に発生した山林火災による焼失面積は、（28日時点で）合わせて1633haとなっています。28日は前日に続き雨となり、時折、地面をたたきつけるような強い雨が降りました。大槌町・平野公三町長：住家への延焼は阻止され、深刻な局面は脱したものと認識している