チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグが28日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。今季の“欧州最高峰の戦い”も、いよいよ準決勝に突入し、頂点に立つ権利を有するチームは4つに絞られた。セミファイナル1試合目の対戦カードでは、2連覇を目指すPSGが、6年ぶりの優勝を目指すバイエルンを、本拠地『パルク・デ・プランス』に迎える。今大会、PSGはリーグフェー