石垣は順調に成長しているようだ(C)産経新聞社4月28日、ロッテのドラフト1位右腕・石垣元気が、タマスタ筑後で行われたソフトバンク対ロッテのファーム交流戦に登板。最速156キロを計測し、無失点に抑えた。【動画】「ストレートえぐ」ロッテの最速158キロ右腕が躍動！ファームで見せた奪三振シーンの映像ここまで2試合に登板している石垣は、1点リードの7回に2番手として登板。先頭の3番・山本恵太に安打を許すも、続く4番・&