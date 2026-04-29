各地でクマの被害が相次ぐ中、鈴木農林水産相は、春の農作業が本格化する農家に向けて、クマへの警戒を呼びかけました。◇28日、「news zero」は、宮城県仙台市にある農園へ…仙台市の農家・田代涼さん「これ枝豆です。（種を）まいて1か月近くたってます。収穫は７月ごろですね」栽培していたのは、仙台名物「ずんだ餅」の原料となる、枝豆です。この畑だけで、およそ1トン収穫できる予定だということです。毎年行っている