全世界累計発行部数1500万部を突破する大人気漫画『SAKAMOTO DAYS』。2025年のアニメ化に続き、ついに実写映画化も実現した。【写真】口元には×印で皮膚はツギハギ…衝撃ビジュアルに挑戦した塩野瑛久主人公は、すべての悪党が恐れる凄腕の元殺し屋・坂本太郎（目黒蓮）。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る敵と戦うソリッドアクションストーリーだ。そんな本作で、坂本の命を狙う「×（スラー）」の一味