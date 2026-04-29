沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆して研修旅行中の高校生と船長が死亡した事故を巡り、同志社国際高校を運営する学校法人同志社（京都市）が研修旅行の詳細を把握していなかったことが、文部科学省の調査でわかった。松本文科相が２８日の閣議後記者会見で明らかにした。文科省は今月２４日、安全管理の状況などについて、学校法人の八田英二総長・理事長らから聞き取り調査を行った。その結果、学校法人は研修旅行の日