「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）爆勝で９連戦の幕開けだ！広島が今季最多の１８安打１１得点で連敗を３で止めた。坂倉将吾捕手（２７）が２号３ランを含む４打点の活躍を見せるなど、試合前の時点で４月の月間チーム打率１割台に沈んでいた攻撃陣が大爆発。打線を組み替えて臨んだ新井貴浩監督（４９）はベテラン、中堅、若手がかみ合った攻撃陣を評価した。右へ左へ、次から次へと打球が外野を抜けていく。これ