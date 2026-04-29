会社から早期退職を打診され、退職金を増額すると言われると、前向きに検討したくなる人は少なくありません。まとまったお金を受け取れるため、住宅ローンの返済や老後資金の準備に役立つと考える人もいるでしょう。 ただし、早期退職は退職金の金額だけで判断すると、退職後の生活で思わぬ負担が生じることがあります。そこで本記事では、早期退職を検討する際に確認したいデメリットを解説します。 退職金