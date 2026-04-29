◆パ・リーグ西武２―１日本ハム（２８日・ベルーナドーム）両手をたたき跳びはねた。日本ハム・カストロは１―１の９回２死、岩城の１４８キロを強振し、左中間へ決勝の３号ソロ。「打席をもらえたら結果を残せると思っていた。それを有言実行できてよかった」。この日、１軍に昇格した新助っ人のひと振りでチームは連敗を４でストップ。敗れれば最下位転落の可能性もあった窮地を救った。新庄監督の目は正しかった。開幕か