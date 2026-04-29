4月27日配信のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で、かつて一世を風靡した占い師・細木数子の10代から60代までを演じきった戸田恵梨香さん。インタビュー前編「細木数子の人生を演じ切った戸田恵梨香さん「物真似をする必要はないと最初から言われていた」」では、細木数子という人物を演じるために行った役作り、作品との向き合い方についてお話を伺いました。後編では戸田さんご自身が人生のなかで信じるもの、占いという営み