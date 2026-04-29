突然ですが、「タイパ」が何の略か知っていますか？近年使う人が多いイメージ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「タイムパフォーマンス」でした！タイパとは「タイムパフォーマンス」を略した言葉で、費やした時間に対してどれだけの成果や満足を得られるかという“時間効率”を表す考え方です。以前は、「コスパ（コストパフォーマンス）」という言葉が広く使われていましたが、近年ではお金だけでなく時間の使い方を