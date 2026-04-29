【NASCAR】第10戦 ジャック・リンクス500（日本時間4月27日／タラデガ・スーパースピードウェイ）【映像】26台が絡む大クラッシュの一部始終（実際の様子）アメリカで圧倒的な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第10戦「ジャック・リンクス500」が開催。超高速オーバルとして知られるタラデガで、合計26台が巻き込まれるNASCAR史上最大級の大クラッシュが発生し、コース上が白煙に包まれる大惨事となった。第