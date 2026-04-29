タレントの山之内すずが、29日までに自身のXを更新。山手線一周46キロを12時間かけて完歩したことを報告した。【写真】すごすぎる！山之内すず、山手線一周46キロを完歩山之内は「昨日山手線一周46キロ完歩したのに足のダメージほぼ無くて最高にはっぴー!!きちんと休憩挟みながら12時間ほどで一周できました。近いうちにまとめてインスタに載せます」「各駅の到着時間」と写真を添えて報告。ファンからは「すごすぎる！」「