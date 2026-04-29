次の満月は、5月２日（土）。望（満月）に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 【画像を見る】絶対失敗しない貝の砂抜き方法は？ ちょうど大型連休。潮干狩りに出かける人も多いですね。 生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに「絶対失敗しない砂抜き」の方法を教えてもらいます。 ──潮干狩りで採ってきた新鮮な貝。「砂抜き」に失敗すると台無しですね。（東洋産業大野竜徳さん）