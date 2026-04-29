京都府南丹市の山林に小学生の息子を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は父親を立ちあわせた場所で現場検証を行いました。 南丹市園部町の山林で小学生の安達結希（あだち・ゆき）さん（当時11）が遺体で見つかった事件で警察は28日午後、結希さんのかばんが見つかった山中のほか、遺体が一時遺棄された可能性もあるとみて自宅の裏山の現場検証を行いました。 逮捕された父親の安達優季（ゆうき）容疑者(37)は結希さん