きょう未明、群馬県渋川市の国道で男性が倒れているのが見つかり、意識不明の状態で搬送されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前1時半ごろ、群馬県渋川市川島の国道で「バイクと人が倒れていて、倒れた人を轢いた車が逃走した」と目撃者の男性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性1人が国道上に倒れていて、近くには倒れたバイクがあったということです。男性は意識不明の状態で病